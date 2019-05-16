Мер Нью-Йорка вирішив брати участь у виборах президента



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Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо

Після оголошення про висунення в президентиБлазіо проведе невелике турне в штат Айова

Мер Нью-Йорка демократ Білл де Блазіо вирішив брати участь у президентських виборах у Сполучених Штатах 2020 року.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на представника глави міста.

Після офіційного оголошення про участь у президентських перегонах Білл де Блазіо разом зі своєю дружиною вирушать виступати в Південну Кароліну й Айову.

Його турне триватиме чотири дні.

Нагадаєм, Байден випередив Трампа у перших президентських опитуваннях.

Раніше Байден за добу зібрав $6,3 млн пожертв на свою виборчу кампанію.

25 квітня колишній віце-президент США Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році.

До слова, народний депутат Сергій Лещенко поскаржився, що його «призначили у «вороги Трампа» - президента США.

Лещенко також підкреслив, що, на його думку, генеральний прокурор Юрій Луценко втягнув Україну в протистояння між Трампом та Джо Байденом, який вирішив балотуватися у 2020 році в президенти.

Водночас сам адвокат Трампа Джуліалі ворогом США вважає Лещенка.