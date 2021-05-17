Мережу шокували горе-батьки з Одеси, які занедбали дітей (фото)

У молодшої дівчинки рани на шиї й під оком

В Одесі в Приморському районі знайшли трьох дітей, які перебували в занедбаному стані. Батьки просто їх закрили в квартирі без їжі і води. Про це повідомила керівник міської Служби у справах дітей Юлія Нікандрова в Facebook.

Відзначається, що в квартирі виявилися замкненими дві дівчинки і один хлопчик. Вони були голодними і просили у перехожих людей їжу через кватирку.

«Двоє дітей вибралися у вікно квартири і стали просити допомоги у сусідів. Батьки їх закрили і пішли в невідомому напрямку. Голодних і переляканих їх витягли сусіди через кватирку. На місце приїхали ми і поліція», – повідомила Юлія Нікандрова.

До слова, стан всіх дітей запущений. У молодшої дівчинки рани на шиї й під оком. На місце прибули медики. У будинку, де проживали діти, панувало справжнє пекло.

У коментарях українці обурилися інцидентом: «І зрозуміло ж для чого вони народжують дітей, щоб існувати коштом дитячих», «Реакцію Юріївни на слово діти треба бачити і чути! Я ще ніде не бачила такої блискавичної реакції! Нашою службою можна пишається! Спасибі, що Ви у нас є!», «Це шок контент. Я не уявляю якщо закриють Дитячі будинки що буде ось в таких випадках ?! Хоч і за те, щоб діти жили в сім'ї. А це не сім'я, це пекло! жах просто», «Ну ось забрали, допомогу надали, а далі що ? Понесуть покарання батьки, допоможе їм держава, чи буде ця ситуація на контролі?», «Який кошмар».