На Миколаївщині поліція шукала хлопчика, який тим часом спав у шафі вдома

Мати з трирічним сином, який, як вона думала, загубився

Дитина, втомившись, заснула у шафі в одній із кімнат будинку і не чула, як її шукають батьки

На Миколаївщині поліція розшукувала трирічного хлопчика, батьки якого заявили про зникнення дитини, однак виявилося, що дитина заснула в шафі вдома.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

«16 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 15:00 пішов з дому по вул. Молодіжній у с .Дмитрівка Очаківського району та не повернувся малолітній хлопчик. Негайно по тривозі на розшук дитини був піднятий увесь особовий склад відділення поліції №7 Миколаївського районного управління поліції», – зазначили правоохоронці.

Після цього поліція Миколаївщини публікувала оголошення про розшук хлопчика.

Проте, як виявилося згодом, дитина не покидала домівку, а, втомившись, заснула у шафі в одній із кімнат будинку і не чула, як її шукають батьки.

Нагадаємо, 14 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Рагівка Київської області з подвір’я зник малолітній хлопчик. Мати виявила спочатку намагалася шукати хлопчика власними силами, однак не знайшла та звернулась до поліції.

До пошуків хлопчика максимально залучили всі служби поліції Київщини, на місці працюють Нацгвардійці, працівники ДСНС.

Наступного дня дворічного хлопчика знайшли в лісі в закинутій будівлі.