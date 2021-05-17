Грип знову атакує киян: за минулий тиждень захворюваність зросла

Минулого тижня у Києві на грип і ГРВІ захворіло 2246 дітей

Зростання захворюваності на грип і ГРВІ відбулося за рахунок дитячого населення

У Києві за минулий тиждень, з 10 по 16 травня, зареєстровано 7225 хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 67,5%. Наразі показник захворюваності становить 243,5. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 5,4% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 2246 (зростання на 17,8%), дорослих – 4979 осіб (майже на рівні минулого тижня).

У структурі захворюваності діти становлять 31,1%, а на попередньому тижні – 27,8%. 43,8% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 17,4% – зареєстровано 984 випадки.

До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 544 особи, із них 20 – діти.

Нагадаємо, за тиждень з 3 по 9 травня у Києві було зареєстровано 6856 хворих на грип і ГРВІ.

Як відомо, із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Після локдауну у Києві та області 5 травня поновилося навчання в приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно–технічної), вищої освіти.

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