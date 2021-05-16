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    На Одещині хлопчик повісився після конфлікту з родичами

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    Підлітка, який&nbsp;розшукувався правоохоронцями як зниклий, виявили сьогодні на околиці Ананьєва повішеним&nbsp; - На Одещині хлопчик повісився після конфлікту з родичами

    Підлітка, який розшукувався правоохоронцями як зниклий, виявили сьогодні на околиці Ананьєва повішеним 

    Фото: Нацполіція

    Поліцейські опитали друзів неповнолітнього, перевірили занедбані будинки, лісопосадки, в одній з яких і виявили хлопчика у зашморгу

    На околиці міста Ананьїв Одеської області правоохоронці виявили повішеним 14-річного хлопчика. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

    Зазначається, що жителя Ананьєва Микиту Чуприну розшукували з учорашнього вечора. Підліток близько 18:00 після сварки з рідними вийшов з дому і зник.

    Сьогодні, 16 травня, його виявили на околиці Ананьєва повішеним.

    «Поліцейські опитали друзів неповнолітнього, перевірили занедбані будинки, лісопосадки, в одній з яких на околиці Ананьєва і виявили хлопчика у зашморгу. Зовнішніх слідів насильницької смерті на його тілі немає», – повідомили в поліції.

    Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство з позначкою «самогубство»).

    В рамках кримінального провадження призначені експертизи, допитуються свідки, проводяться інші слідчі дії для встановлення обставин і причин трагедії.

    Нагадаємо, на днях під Києвом 14-річного хлопця знайшли повішеним на дереві.

    Також нещодавно у Запоріжжі школярка звела рахунки з життям. У передсмертній записці написала, що у школі її «булили», і терпіти це вона більше не хотіла. В поліції відкрили кримінальне провадження.

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    Теги: діти Одещина самогубство
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