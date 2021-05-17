Поліція відкрила полювання на «нечемних» водіїв

Патрульна поліція України почали відстежувати водіїв, які не дають дорогу машинам швидкої допомоги

В Україні поліція вирішала відкрити полювання на водіїв, які поводяться «нечемно» по відношенню до транспорту спецпризначення. На Закарпатті поліцейські почали полювання на автомобілістів, які не поступаються дорогою машинам швидкою допомоги.

Упродовж тижня на Закарпатті триватиме експеримент: за автомобілем швидкої допомоги їхатиме авто патрульної поліції. Правоохоронці фіксуватимуть порушників, які не поступаються дорогою медикам.

Правоохоронці пояснили, що водії не реагують на сигнали й блокують проїзди чи паркують свої транспортні засоби у недозволених місцях.

«Неприпустимо, щоб чиєсь порушення правил коштувало комусь життя», - йдеться у повідомленні МВС.

Нагадаємо, що цього року в Україні збільшили штрафи за порушення правил дорожнього руху. Як виглядає топ-5 найбільших штрафів для водіїв, дивіться за цим посиланням.