Меркель дала оцінку європейській перспективі України



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Ангела Меркель

Україна та Грузія мають найбільшу європейську перспективу - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Грузія разом з Україною має найбільшу європейську перспективу. Про це Меркель заявила в ході зустрічі зі студентами, відповідаючи на відповідне запитання, яке стосувалося заяви глави МЗС Німеччини, передає «Грузія Online».

«Що стосується політики Німеччини щодо Східної Європи, то це не нова ініціатива. Хайко Маас лише наголосив на тому, що дуже важливі добрі відносини з Росією - це сусід Євросоюзу, але, з іншого боку, нам потрібна чітка політика, як все повинно сформуватися в Східній Європі. Грузія, Азербайджан, Вірменія, але Грузія точно є разом з Україною країною, що має найбільшу європейську перспективу. Протягом найближчих 10 років ми виділимо ті кроки, які необхідно зробити в майбутньому», - заявила Меркель.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, під час якої сторони обговорили питання конфлікту на сході України.