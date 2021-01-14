Відома українська телеведуча захворіла на коронавірус

Лідія Таран після відпустки в Туреччині захворіла на Covid-19

Ведуча 1+1 зазначила, що після короткої святкової відпустки до Туреччини зробила ПЛР-тест та отримала позитивний результат

Телевізійна ведуча каналу «1+1» Лідія Таран заявила, що захворіла на коронавірус.

Про це Таран написала у Facebook.

«На жаль, я захворіла на Covid-19. Зараз перебуваю на самоізоляції вдома. Після короткої святкової відпустки до Туреччини, я зробила ПЛР-тест та отримала позитивний результат. На жаль, попри дотримання суворих карантинних вимог у тій країні та під час самої подорожі – це все одно зі мною трапилося. У турків у ці святкові дні був локдаун у всіх містах – і він проходить жорсткіше, ніж у нас», – написала Таран.

Вона додала, що після відпустки провела один ефір ТСН.

«Не хвилюйтеся! На роботі ми дотримуємося карантинних норм і дистанції. Усім контактним особам повідомила», – зауважила ведуча.

Вона написала, що почувається добре. Температура - 37,5.

«Особливих симптомів не відчуваю. З лікарем на зв’язку, приймаю медикаменти і вітаміни», – розповіла Таран.

«Сумую за ефірами та улюбленими телеглядачами. Друзі, привіт вам усім! Обіцяю набратися сил і повернутися до роботи переможницею. Прошу всіх дотримуватися карантинних вимог і рекомендацій МОЗ та ВООЗ. Дивіться ТСН і довіряйте тільки перевіреним новинам», – додала вона.

У найближчих ефірах ТСН на 1+1 ми не зустрінемося… На жаль, я захворіла на COVID-19. Зараз перебуваю на... Опубліковано Лідією Таран Четвер, 14 січня 2021 р.

До відома, в Україні за минулу добу, 13 січня, було виявлено 7 925 нових хворих на коронавірус. Померло від ускладнень хвороби 162 людини. Одужало вчора 10 192 пацієнти. Здійснено тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 138 764 особи; одужало – 837 063 особи; летальних випадків – 20 376; проведено ПЛР-тестувань – 5 874 851.

Як повідомлялося, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 випробували на кроликах.

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