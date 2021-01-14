Степанов різко висловився про скандал з таємною vip-вакцинацією

Очільник МОЗ заявив про необхідність якомога швидше провести розслідування

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував скандал з чутками про нелегальну вакцину, якою нібито таємно прищеплювалися українські політики.

Про це Степанов заявив в ефірі каналу «Україна 24».

«Якщо це сталося, то ця вакцина була завезена повністю нелегально. Це мерзенна історія, якщо ми говоримо про депутатів. Розбирається СБУ, поки вони нічого не говорять, збирають фактаж. Ми своєю чергою отримали доручення від прем'єр-міністра, і сьогодні почали свою частина перевірки. Без доручення, ми не могли вийти на перевірку», – сказав він.

За словами Степанова, необхідно швидко відповісти на запитання, чи відповідають дійсності ці чутки.

«Я вважаю, що це той випадок, коли дуже швидко треба дати відповідь суспільству, було це чи не було, і яким чином. Оскільки це журналістське розслідування і дали багато телеграм-каналів... Диму без вогню не буває, я не говорю саме про фактаж, але теоретично...» – сказав він.

Міністр заявив, що імідж України перед виробниками вакцин зіпсований.

«Компанія Sinovac – найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, акції якої котируються на NASDAQ, тобто це світовий лідер, з яким ми уклали договір. Подивіться на публікації та все, що відбувається в пресі, яку читає той же Sinovac, інші виробники вакцин. Їхнє ставлення потім до України щодо постачання вакцини, особливо коли ми просимо в першу чергу, буде відповідним. Все, що стосується контрактів, не повинно бути опубліковано, за ціною, умовами, термінами поставки. Це ціна всієї цієї балаканини, псування іміджу України, яка відбувається багато років певними політичними силами», – заявив він.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

Разом з тим на початку січня в Україні виник скандал через чутки про таємне щеплення можновладців. Стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце. 6 січня у столичній клініці підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів. Зокрема, співробітниця клініки запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже «дуже багато».