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    У світі

    Помер батько «Єралаша»

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    Художній керівник дитячого журналу &laquo;Єралаш&raquo; Борис Грачевський помер на 72-му році життя - Помер батько «Єралаша»
    Художній керівник дитячого журналу «Єралаш» Борис Грачевський помер на 72-му році життя
    Фото: Global Look Press

    Грачевський заразився коронавірусом 21 грудня

    Художній керівник російського дитячого журналу «Єралаш» Борис Грачевський помер у віці 71 року від коронавірусу.

    Про це повідомив голова Громадської ради Федерації єврейських громад РФ Борух Горін, передає РБК.

    За його словами, причиною смерті став коронавірус.

    Інформацію підтвердила і дружина Грачевського Катерина Білоцерківська.

    Про те, що Грачевський захворів на коронавірус стало відомо 21 грудня. Через тиждень його доставили в лікарню. Пізніше дружина Грачевського розповіла, що він знаходиться в стабільно важкому стані і його перевели в реанімацію.

    14 січня його занурили в медикаментозну кому і підключили до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (прилад для насичення крові киснем при розвитку гострої дихальної недостатності). 

    Офіційно в Росії підтвердили понад 3 мільйони випадків коронавірусу, понад 60 тисяч померли.

     Борис Грачевський був художнім керівником «Єралашу» з 2002 року. Він також відомий по постановці фільмів «Дах» і «Між нот, або тантрична симфонія». Виступав як автор проекту «Соціальна реклама». Відомо, що Грачевський боровся з раком шкіри. Про це він розповів у передачі «Доля людини» в 2018 році. 18 березня режисерові виповнився 71 рік.
    Теги: Росія культура дружина коронавірус
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