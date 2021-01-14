Помер батько «Єралаша»

Художній керівник дитячого журналу «Єралаш» Борис Грачевський помер на 72-му році життя

Грачевський заразився коронавірусом 21 грудня

Художній керівник російського дитячого журналу «Єралаш» Борис Грачевський помер у віці 71 року від коронавірусу.

Про це повідомив голова Громадської ради Федерації єврейських громад РФ Борух Горін, передає РБК.

За його словами, причиною смерті став коронавірус.

Інформацію підтвердила і дружина Грачевського Катерина Білоцерківська.

Про те, що Грачевський захворів на коронавірус стало відомо 21 грудня. Через тиждень його доставили в лікарню. Пізніше дружина Грачевського розповіла, що він знаходиться в стабільно важкому стані і його перевели в реанімацію.

14 січня його занурили в медикаментозну кому і підключили до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (прилад для насичення крові киснем при розвитку гострої дихальної недостатності).

Офіційно в Росії підтвердили понад 3 мільйони випадків коронавірусу, понад 60 тисяч померли.