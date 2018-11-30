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    Меркель вилетіла на G20 як звичайний пасажир

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    Меркель&nbsp;прибуде до Аргентини ввечері, це означає, що на заходи і зустрічі, заплановані сьогодні вдень, вона не встигне - Меркель вилетіла на G20 як звичайний пасажир
    Меркель прибуде до Аргентини ввечері, це означає, що на заходи і зустрічі, заплановані сьогодні вдень, вона не встигне

    Канцлер Німеччини після поломки урядового літака продовжила політ іспанськими авіалініями

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель повторно вилетіла на саміт G20. Цього разу з Мадрида і на борту літака місцевої авіакомпанії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інформацію з Кабміну ФРН.

    «Так, ми виходимо з того, що вона продовжила політ», - зазначили в уряді. Також там підтвердили, що канцлер летить в приватному порядку, як звичайний пасажир.

    «Вона прибуде до Аргентини ввечері, це означає, що на заходи і зустрічі, заплановані сьогодні вдень, вона не встигне», - вказали в Кабміні.

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    Нагадаємо, у четвер Меркель через поломку урядового літака змушена була перервати політ в Аргентину на саміт G20. Політ канцлера тривав всього близько години, коли в небі над Нідерландами екіпаж прийняв рішення повернутися назад в Німеччину.

    Після цього інший урядовий літак доставив Меркель до Іспанії, звідки вона і вилетіла в Буенос-Айрес.

    Як повідомлялося, у Німеччині запідозрили, що літак Меркель було пошкоджено навмисно.

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