Меркель вилетіла на G20 як звичайний пасажир



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Меркель прибуде до Аргентини ввечері, це означає, що на заходи і зустрічі, заплановані сьогодні вдень, вона не встигне

Канцлер Німеччини після поломки урядового літака продовжила політ іспанськими авіалініями

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повторно вилетіла на саміт G20. Цього разу з Мадрида і на борту літака місцевої авіакомпанії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інформацію з Кабміну ФРН.



«Так, ми виходимо з того, що вона продовжила політ», - зазначили в уряді. Також там підтвердили, що канцлер летить в приватному порядку, як звичайний пасажир.



«Вона прибуде до Аргентини ввечері, це означає, що на заходи і зустрічі, заплановані сьогодні вдень, вона не встигне», - вказали в Кабміні.

Нагадаємо, у четвер Меркель через поломку урядового літака змушена була перервати політ в Аргентину на саміт G20. Політ канцлера тривав всього близько години, коли в небі над Нідерландами екіпаж прийняв рішення повернутися назад в Німеччину.



Після цього інший урядовий літак доставив Меркель до Іспанії, звідки вона і вилетіла в Буенос-Айрес.

Як повідомлялося, у Німеччині запідозрили, що літак Меркель було пошкоджено навмисно.