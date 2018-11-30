У Німеччині запідозрили, що літак Меркель було пошкоджено навмисно



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В ФРН розслідують поломку літака Меркель

Технічні проблеми на літаку стосувалися всіх систем, які повинні забезпечувати зв'язок з землею

В уряді Німеччини вважають, що поломка літака канцлера Ангели Меркель могла мати кримінальний слід. Про це в п'ятницю, 30 листопада, повідомила газета Rheinische Post з посиланням на джерела в органах безпеки ФРН.



Зазначається, що інцидент буде спочатку розцінюватися як кримінальний. При цьому в органах безпеки зауважили, що розслідування буде йти в усіх напрямках.



За даними видання, подібна поломка має безпрецедентний характер. Незважаючи на те, що літак перебував неподалік від Амстердама, лайнеру довелося летіти в аеропорт Кельна через те, що за даної відмови смуга для приземлення аеропорту в Амстердамі була недостатньо протяжною. Крім цього, були побоювання, що механізм випуску шасі урядового літака може не спрацювати.

Згідно з даними Die Welt, технічні проблеми на літаку стосувалися всіх систем, які повинні забезпечувати зв'язок з землею. Через 20 хвилин після вильоту пілот відправив аварійний код 7600, який використовується під час втрати зв'язку з диспетчерською.

Нагадаємо, в четвер через технічний дефект в урядовому лайнері Меркель змушена була перервати політ в Буенос-Айрес на саміт G20.