Меркель має намір обговорити з Путіним питання Азовського моря на саміті G20



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«Ми не накладаємо санкції на Росію, аби дати зрозуміти, що країни, навіть якщо вони територіально близько до Росії, мають право на свій власний розвиток», - зазначила Меркель

Канцлер зазначила, що санкції проти Росії вводяться за порушення міжнародного права, а не просто «заради санкцій».

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір розглянути ситуацію в Азовському морі з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині. Про це повідомляє Reuters.

Канцлер заявила, що санкції проти Росії вводяться за порушення міжнародного права.

«Ми не накладаємо санкції на Росію заради санкцій. Швидше, ми накладаємо санкції, аби дати зрозуміти, що країни, навіть якщо вони територіально близько до Росії, мають право на свій власний розвиток», - зазначила Меркель на конференції в Берліні.

«Такими є принципи міжнародного права», - наголосила вона.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО винести окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

Раніше стало відомо, що 25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.