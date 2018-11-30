Меркель спізниться на саміт G20 через поломку літака



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Ангела Меркель спізниться на саміт G20

Літак, яким Меркель летіла до Буенос-Айреса, здійснив аварійну посадку в Кельні

Канцлер Німеччини Анґела Меркель пропустить відкриття саміту «Групи 20» в Аргентині після того, як урядовий літак, яким вона летіла до Буенос-Айреса, здійснив аварійну посадку в Кельні.

При цьому ніхто не постраждав.

Меркель і міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц продовжать поїздку до вранці 30 листопада, але прибудуть на саміт вже коли інші світові лідери почнуть дискусії, пише агенція Reuters.

«Це була серйозна поломка. На щастя, у нас чудовий екіпаж і досвідчений пілот», – сказала канцлер невдовзі в готелі в Бонні.

Агентство dpa цитує речника Меркель Штеффена Зайберта, який уточнив, що Меркель і її делегація вранці 30 листопада планують поїхати в Мадрид, де сядуть на комерційний рейс до Буенос-Айреса.

Нагадаємо, літак, в якому летіла канцлер Німеччини Ангела Меркель на саміт G20 в Аргентину, був змушений здійснити посадку через технічні проблеми.

Як повідомляється, політ тривав лише годину.

Екіпаж урядового лайнера знаходився над Нідерландами, коли прийняв рішення повернутися в Німеччину.

Джерело: Радіо Свобода