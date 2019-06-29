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    Меркель запевнила, що не має проблем зі здоров'ям

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    На зустрічі з Володимиром Зеленським&nbsp;<span>Ангелу Меркель почало трусити, коли почав грати гімн Німеччини</span> - Меркель запевнила, що не має проблем зі здоров'ям
    На зустрічі з Володимиром Зеленським Ангелу Меркель почало трусити, коли почав грати гімн Німеччини

    Ангелі Меркель вже двічі ставало зле під час офіційних зустрічей, у неї повторювались сильні напади тримтіння

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час саміту G20 в японській Осаці прокоментувала напади тремтіння під час офіційних зустрічей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

    Як повідомляється, Меркель коментуючи нещодавні напади тремтіння запевнила, що не має серйозних проблем зі здоров'ям. Німецький канцлер додала, що чудово себе почуває.

    «Впевнена, що як це (тремтіння, - ред.) з'явилося, так саме і пройде. Нічого особливого сказати не можу. Я почуваюся добре», - заявила вона.

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    Нагадаємо, раніше канцлеру Німеччині Ангелі Меркель стало погано під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Її сильно трясло, і вона зблідла. Пізніше вона пояснила свій стан спекою і зневодненням. Зазначимо, президента Зеленського після того, як відео потрапило в мережу, звинуватили в тому, що він не допоміг німецькому канцлеру. На всі звинувачення президент України відповів, що Меркель була в безпеці і він перебував з нею поруч.

    Пізніше, в Меркель знову стався напад тремтіння під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером. Тоді прес-секретар Меркель зазначила, що здоров'я канцлера у порядку, і що всі заплановані заходи з її участю, в тому числі на саміті G20 в Японії, пройдуть за графіком.

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