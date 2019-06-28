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    Урочистий прийом «Великої двадцятки»: Меркель біля Путіна, поруч - Абе

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    Трамп на прийомі віддав перевагу келиху червоного вина, Путін тримав в руці керамічну кружку з кришкою - Урочистий прийом «Великої двадцятки»: Меркель біля Путіна, поруч - Абе
    Трамп на прийомі віддав перевагу келиху червоного вина, Путін тримав в руці керамічну кружку з кришкою

    Меркель, Путін і Трамп підняли келихи

    Лідери «Великої двадцятки» після офіційних зустрічей в Осаці продовжили спілкування на урочистому прийомі, організованому прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

    Так, з одного боку за святковим столом на прийомі розташувалися прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент США Дональд Трамп, японський лідер Абе, російський президент Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

    На протилежній стороні можна помітити канадського прем'єра Джастіна Трюдо, президента Франції Еммануеля Макрона і голову КНР Сі Цзіньпіна.

    Відео із зустрічі розмістив журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смирнов у себе в Twitter. На ньому видно, як лідери після чергового тосту піднімають келихи.

    Крім того, Трамп на прийомі віддав перевагу келиху червоного вина, Путін тримав в руці керамічну кружку з кришкою. Раніше він приносив таку на велику прес-конференцію і пояснював, журналістам, які цікавилися, що п'є з неї чай, а кришка потрібна для того, щоб напій довше не остигав.

    Раніше в Осаці Путін провів зустріч з американським лідером Дональдом Трампом, з яким обговорив ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі і Україні.

    Як повідомлялось, зміна влади в Україні стала зручним приводом відкинути формальності, що працювали за попереднього президента: принцип «нічого про Україну без України». Зокрема, звільнення українських моряків стало частиною домовленостей між РФ і заходом, який в обмін пішов на поступки: повернув Росію до ПАРЄ.

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