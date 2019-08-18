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    Меркель заявила, що Німеччина готова до жорсткого Brexit

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    Ангела Меркель запевнила, що німецький уряд вже готовий і до Brexit без угоди - Меркель заявила, що Німеччина готова до жорсткого Brexit
    Ангела Меркель запевнила, що німецький уряд вже готовий і до Brexit без угоди

    Меркель стверджує, що готова до останнього боротися за угоду

    Уряд Німеччини вже підготувався до можливого виходу Великобританії з Європейського союзу без відповідної угоди (жорсткий Brexit).

    Про це заявила канцлер Ангела Меркель під час Дня відкритих дверей в німецькому уряді.

    За її словами, Берлін до останнього буде докладати зусиль, щоб знайти компроміс.

    «Ми підготувалися до всього, можна сказати, що і до випадку, коли ми будемо мати підписану угоду... Але якщо цього не відбудеться, то ми готові і до іншої нагоди», - додала Меркель.

    Вона також нагадала, що вже в наступну середу до Німеччини прибуде британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

    «Ми раді будь-якому візиту, адже потрібно говорити і потрібно знаходити хороші рішення», - зазначила Меркель.

    Як повідомлялося, новообраний британський прем’єр Борис Джонсон є послідовним прихильником Brexit, він пообіцяв, що країна вийде з ЄС до 31 жовтня за будь-яких умов, навіть всупереч позиції парламенту.

    Напочатку серпня великі ритейлери Британії попередили, що «жорсткий» Brexit буде надзвичайно проблематичним для галузі.

    Джерело: Deutsche Welle

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