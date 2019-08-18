Меркель заявила, що Німеччина готова до жорсткого Brexit



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Ангела Меркель запевнила, що німецький уряд вже готовий і до Brexit без угоди

Меркель стверджує, що готова до останнього боротися за угоду

Уряд Німеччини вже підготувався до можливого виходу Великобританії з Європейського союзу без відповідної угоди (жорсткий Brexit).

Про це заявила канцлер Ангела Меркель під час Дня відкритих дверей в німецькому уряді.

За її словами, Берлін до останнього буде докладати зусиль, щоб знайти компроміс.

«Ми підготувалися до всього, можна сказати, що і до випадку, коли ми будемо мати підписану угоду... Але якщо цього не відбудеться, то ми готові і до іншої нагоди», - додала Меркель.

Вона також нагадала, що вже в наступну середу до Німеччини прибуде британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

«Ми раді будь-якому візиту, адже потрібно говорити і потрібно знаходити хороші рішення», - зазначила Меркель.

Як повідомлялося, новообраний британський прем’єр Борис Джонсон є послідовним прихильником Brexit, він пообіцяв, що країна вийде з ЄС до 31 жовтня за будь-яких умов, навіть всупереч позиції парламенту.

Напочатку серпня великі ритейлери Британії попередили, що «жорсткий» Brexit буде надзвичайно проблематичним для галузі.

Джерело: Deutsche Welle