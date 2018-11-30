Меркель зустрінеться з Путіним в Аргентині попри запізнення



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«Що стосується зустрічі з Путіним, вона відбудеться завтра вранці, як планувалося», - сказала речниця федерального уряду

Час інших двосторонніх зустрічей спробують скоригувати на місці

Зустріч канцлера ФРН Ангели Меркель з російським президентом Володимиром Путіним відбудеться попри запізнення німецької делегації на відкриття саміту «Великої двадцятки». Про це поінформувала представниця федерального уряду Мартіна Фітц.

«Що стосується зустрічі з Путіним, вона відбудеться завтра вранці, як планувалося», - сказала речниця.

Час інших двосторонніх зустрічей спробують скоригувати на місці.

Фітц також зазначила, що Меркель дуже вдячна капітану та екіпажу за їхні професійні дії. Загрози пасажирам на борту літака «Конрад Аденауер» не було, запевнила вона.

Офіційний представник Міноборони зазначив, що проблема була спричинена несправністю «деталі електроніки», кримінальної складової в цій справі немає.

Він також сказав, що назад із Буенос-Айреса урядову делегацію забере інший літак ВПС ФРН.

Нагадаємо, Меркель вилетіла на G20 як звичайний пасажир.

Як повідомлялося, у четвер Меркель через поломку урядового літака змушена була перервати політ в Аргентину на саміт G20. Політ канцлера тривав всього близько години, коли в небі над Нідерландами екіпаж прийняв рішення повернутися назад в Німеччину.

Після цього інший урядовий літак доставив Меркель до Іспанії, звідки вона і вилетіла в Буенос-Айрес.

Як повідомлялося, у Німеччині запідозрили, що літак Меркель було пошкоджено навмисно.