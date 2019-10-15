Мертва бабуся і лестощі: Наташа Корольова намагається розчулити Зеленського
Наташа Корольова виклала звернення до Зеленського
Російська співачка Наташа Корольова виклала в своєму Інстаграмі звернення до президента України Володимира Зеленського.
У своєму посланні артистка попросила його дозволити їй в'їзд на територію України.
Як відомо, обмеження діє для неї ось уже три роки. Співачка вважає дане рішення не обґрунтованим.
Корольова шкодує, що не може відвідати могилу своєї померлої бабусі і зазначає, що вона як ніхто з артистичного середовища уособлює «колорит, темперамент, дух України».
«Я – Наташа Корольова на всьому пострадянському просторі уособлюю як ніхто з артистичного середовища колорит, темперамент, дух України!!! Завжди наголошую і ніколи не цуралася свого походження!», – написала вона.
Щоб розжалобити президента України, співачка показала відео зі своєю бабусею, яке було записане за тиждень до її смерті.
Також Корольова вдалася до лестощів президенту та його команді. Співачка зазначила, що якщо тепер до влади прийшли молоді і порядні люди з тверезим поглядом на життя, вона вирішила відправити лист Зеленському з проханням скасувати заборону на в'їзд.
«Три роки пролетіли … за цей час багато що змінилося в Україні, і я вірю і сподіваюся, що в кращу сторону! До влади прийшли молоді і порядні з тверезим поглядом на життя люди», – написала вона, додавши що відправила президенту листа.
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Это видео мой брат снял когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на 5 лет!!! Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки !!! Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало! Сегодня в день ее Рождения я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких! Объвинение, которое вынес мне Суд 3 Года назад , опираясь только на лживую статью в интернете проплаченного трудно, даже его назвать «журналиста», и давление семейной парочки кровожадных депутатишек с ядовитым слюновыделением брыжжащих «Ганьба Запроданке», выглядит абсурдно и нелепо! Я - Наташа Королева на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины!!! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения! Меня обвинили, что я: провожу діяльність що створює передумови до втручання у внутрiшнi справи Украiни та вчининня протиправних проявiн! Наверное, это Песня о Киевском мальчишке или о маленькой стране или Тюльпаны, которые желтого цвета разлуки, так напугали своими призывами к экстремизму?! Три года пролетели... за это время многое изменилось в Украине, и я верю и надеюсь, что в лучшую сторону! К власти пришли молодые и порядочные с трезвым взглядом на жизнь люди! Я направила письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского @zelenskiy_official с просьбой скасувати цю сфабриковану справу і дозволити мені в'їзд на мою історичну батьківщину!!! Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая, как с актерами любимого народного сериала «Сваты» всю обсурдность ситуации и безумие предыдущей власти!!! Я верю и надеюсь, что в такой большой праздник Покрова Святой Богородицы произойдёт чудо и добро восторжествует, а моя бабушка на небесах дождётся справедливого решения и будет покоиться с Миром!!!Люблю тебя бабулечка, дякую тобI за любов, за твої колискові за щедрість і віру в хороших і добрих людей! З днем народження бабуся!!!!! #наташакоролева #бабушка #деньрождения #символюности #украина
Нагадаємо, в 2016 році Служба безпеки України (СБУ) заборонила в'їзд в Україну співачці Наташі Корольовій (справжнє прізвище - Поривай).
СБУ прийняла це рішення у відповідь на депутатське звернення Оксани Корчинської. Співачці заборонили в'їзд в Україну з 12 жовтня на 5 років.
Концерт росіянки українського походження, співачки Наташі Корольової (Наталії Володимирівни Поривай) у Києві був запланований на 14 грудня 2016 року, відразу після її виступів у Кремлі. Громадськість висловила концерту активний протест. Найбільше обурення громадськості спричинило фото, яке з’явилося в мережах, де Наталя Корольова позує поряд із російським президентом Володимиром Путіним уже після початку російської агресії на Донбасі. Крім фото з російським президентом та вступів у Криму, Корольовій також закидають виступ минулого року в новорічному концерті, де вона разом із дуетом «Кролики» заспівала нову інтерпретацію пісні Володимира Висоцького «Москва-Одеса», у якій висміюється рішення української влади закрити повітряне сполучення між Москвою та українськими містами.