Мертва бабуся і лестощі: Наташа Корольова намагається розчулити Зеленського



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Наташа Корольова (в центрі), Володимир Путін (праворуч) Фото: instagram.com/koroleva

Наташа Корольова виклала звернення до Зеленського

Російська співачка Наташа Корольова виклала в своєму Інстаграмі звернення до президента України Володимира Зеленського.

У своєму посланні артистка попросила його дозволити їй в'їзд на територію України.

Як відомо, обмеження діє для неї ось уже три роки. Співачка вважає дане рішення не обґрунтованим.

Корольова шкодує, що не може відвідати могилу своєї померлої бабусі і зазначає, що вона як ніхто з артистичного середовища уособлює «колорит, темперамент, дух України».

«Я – Наташа Корольова на всьому пострадянському просторі уособлюю як ніхто з артистичного середовища колорит, темперамент, дух України!!! Завжди наголошую і ніколи не цуралася свого походження!», – написала вона.

Щоб розжалобити президента України, співачка показала відео зі своєю бабусею, яке було записане за тиждень до її смерті.

Також Корольова вдалася до лестощів президенту та його команді. Співачка зазначила, що якщо тепер до влади прийшли молоді і порядні люди з тверезим поглядом на життя, вона вирішила відправити лист Зеленському з проханням скасувати заборону на в'їзд.

«Три роки пролетіли … за цей час багато що змінилося в Україні, і я вірю і сподіваюся, що в кращу сторону! До влади прийшли молоді і порядні з тверезим поглядом на життя люди», – написала вона, додавши що відправила президенту листа.

Нагадаємо, в 2016 році Служба безпеки України (СБУ) заборонила в'їзд в Україну співачці Наташі Корольовій (справжнє прізвище - Поривай).

СБУ прийняла це рішення у відповідь на депутатське звернення Оксани Корчинської. Співачці заборонили в'їзд в Україну з 12 жовтня на 5 років.

Концерт росіянки українського походження, співачки Наташі Корольової (Наталії Володимирівни Поривай) у Києві був запланований на 14 грудня 2016 року, відразу після її виступів у Кремлі. Громадськість висловила концерту активний протест. Найбільше обурення громадськості спричинило фото, яке з’явилося в мережах, де Наталя Корольова позує поряд із російським президентом Володимиром Путіним уже після початку російської агресії на Донбасі. Крім фото з російським президентом та вступів у Криму, Корольовій також закидають виступ минулого року в новорічному концерті, де вона разом із дуетом «Кролики» заспівала нову інтерпретацію пісні Володимира Висоцького «Москва-Одеса», у якій висміюється рішення української влади закрити повітряне сполучення між Москвою та українськими містами.