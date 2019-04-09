СБУ перевірить інформацію щодо можливого фінансування Зеленського спецслужбами РФ документ



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«Миротворець» надав матеріали листування офіцера російських спецслужб із бойовиком щодо фінансування кампанії Зеленського

Центр «Миротворець» звернувся до РНБО, СБУ та Верховної Ради щодо можливого фінансування російськими спецслужбами та їхніми терористичними організаціями передвиборчої кампанії Володимира Зеленського

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що відомство отримало це звернення і буде його вивчати.

«Наскільки я знаю, вчора ввечері отримали звернення. Будемо вивчати», – сказала вона.

«У процесі своєї діяльності, пов'язаної з моніторингом каналів зв'язку представників російських спецслужб та терористичних організацій, 25 лютого 2019 року центром "Миротворець" отримані відомості про те, що спецслужби російського агресора та створені ним терористичні організації беруть безпосередню участь у фінансуванні передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського», - йдеться у зверненні.

У своєму зверненні «Миротворець» додає матеріали листування офіцера російських спецслужб із бойовиком щодо фінансування кампанії Зеленського.

Нагадаємо також, що депутат Держдуми Росії, скандально відома Наталія Поклонська в інтерв’ю російському ЗМІ висловила підтримку кандидату в президенти України Володимиру Зеленському.

Крім того, нещодавно російські актори Охлобистін та Пореченков висловили свою підтримку Зеленському.

9 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про створення міжфракційного об'єднання «За Зеленського».