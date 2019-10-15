В українців погіршилося ставлення до Зеленського, Гончарука та Разумкова, — опитування



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У жовтні зменшилась кількість тих, хто позитивно ставить до президента Зеленського

За останній місяць в українців погіршилося ставлення до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука та спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

У жовтні зменшилась кількість тих, хто позитивно ставить до президента Зеленського — 66% (73% у вересні), прем'єр-міністра Гончарука — 10% (17% у вересні) та спікера парламенту Разумкова — 27% (33% у вересні).

Водночас до п'ятого президента України Петра Порошенка негативно ставляться 65% українців, до лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко — 36% та співголови «Опозиційної платформи — за життя» Юрія Бойка — 33%.

64% опитаних схвалюють дії та заяви президента Володимира Зеленського у вересні та жовтні цього року, 51% респондентів схвалюють дії уряду за цей же період, а 53% схвалюють дії Верховної Ради.

Кожен десятий українець не чув про протести 1-2 жовтня після підписання «формули Штайнмаєра», що відбувались у Києві та інших містах України. 22% респондентів сказали, що вони мало знають про вимоги протестувальників.

Опитування проводили з 9 до 11 жовтня за допомогою методу CATI: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення України від 18 років. До вибірки не включаються території, які тимчасово не підконтрольні Україні — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У ході опитування проведено 1200 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитування КМІС, яке було проведене с 16 по 19 вересня 2019 року (опитано 1500 респондентів).