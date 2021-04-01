В уряді пояснили, як націоналізація «Мотор Січі» позначилася на стосунках із Китаєм

Стефанішина: «Питання «Мотор Січі» перестає бути суто економічним та переходить у політичну площину»

Найбільше підприємство з виробництва двигунів для літаків і крилатих ракет «Мотор Січі» націоналізують. Відповідне рішення ухвалила Рада національної безпеки та оборони, його вже підтримав президент. Віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю «Главкому» розповіла, як таке рішення вплине на стосунки із китайськими компаніями-акціонерами підприємства та взагалі Китаєм.

Стефанішина підкреслила, що хоча є рішення щодо націоналізації «Мотор Січі», однак треба іще пройти багато юридичних процедур для завершення цього процесу.

«Китайська сторона завжди наголошувала на тому, що ситуація із «Мотор Січчю» – це відносини між суб’єктами господарювання. Але, звісно, якщо мова йде про проведення націоналізації або анулювання певних договірних умов, це питання перестає бути суто економічним та переходить у політичну площину якщо мова йде про проведення націоналізації або анулювання певних договірних умов, це питання перестає бути суто економічним та переходить у політичну площину», – сказала вона.

Стефанішина додала, що зараз настав переламний момент, коли ми, зберігаючи свої стратегічні інтереси і стратегічні технології, маємо знайти таку юридичну формулу, яка їх захистить і водночас дозволить досягти консенсусу з китайською стороною.

«Водночас це рішення має бути зрозумілим і для західного світу. Це дуже складний процес, і тому зараз не приймаються швидкі рішення. Поки що рано говорити про вплив цієї ситуації на наші відносини з китайською стороною, але в перспективі багато залежатиме від того, як ми її вирішимо», – пояснила вона.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва за матеріалами СБУ наклав арешт на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ «Мотор Січ». В СБУ зазначили, що «Мотор Січ» продовжить свою роботу згідно із вимог чинного законодавства, зі збереженням робочих місць та виконанням зобов’язань у межа виробничих замовлень.

Верховний Суд України відкрив справу за позовом китайських компаній-акціонерів підприємства «Мотор Січ», у якому вони вимагають скасувати укази президента України про введення санкцій із блокуванням активів і забороною на в’їзд у країну керівникам компаній із КНР.

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