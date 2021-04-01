Російські війська від початку року понад 570 разів порушили режим тиші на Донбасі

Повідомлення про втрати серед українських військових на Донбасі надходять щотижня

На Донбасі ситуація погіршується, адже ворог демонструє небажання йти на перемир’я та стягує війська до українських кордонів. Від початку року російські війська понад 570 разів порушили режим тиші на сході України. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець під час зустрічі з головою представництва НАТО в Україні, інформує пресслужба президента.

Машовець наголосив, що повідомлення про втрати серед українських військових на Донбасі надходять щотижня.

«Російська Федерація не дотримується міжнародних домовленостей та всіляко демонструє небажання вести діалог у форматі Тристоронньої контактної групи і в Нормандському форматі. Російська сторона намагається зірвати мирний процес, а також режим повного і всеосяжного припинення вогню, встановлений 27 липня 2020 року», – сказав він.

Головне управління розвідки Міноборони сьогодні повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Сьогодні російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я». Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.