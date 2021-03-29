Путін не планує розмови із Зеленським

Раніше в Кремлі не виключали можливість зустрічі Путіна і Зеленського

Пєсков зазначив, що розмову Путіна с Зеленським може бути організовано «за необхідності»

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін поки не планує розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив 29 березня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає російський «Интерфакс».

«Поки немає в планах розмови із Зеленським. Але за необхідності це дуже швидко може бути організовано», – сказав Пєсков.

11 березня речник Путіна казав, що за потреби можна організувати телефонну розмову між президентами.

Раніше в Кремлі не виключали можливість зустрічі Путіна і Зеленського. При цьому Пєсков зазначав, що така зустріч повинна бути добре підготовлена.

Днями Зеленський заявив, що робота над нормандською зустріччю йде, але якщо вона не відбудеться, то він має намір зустрітися окремо з кожним із лідерів країн учасниць формату.

Услід за цим глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак заявив, що Україна разом з Францією і Німеччиною розробила план відновлення миру на Донбасі, тепер його має схвалити Росія.