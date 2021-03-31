Меркель та Макрон підтримали проведення переговорів у «нормандському форматі»

Увечері 30 березня Путін, Макрон і Меркель провели тристоронні переговори, в ході яких обговорили і ситуацію на Донбасі

У ході тристоронніх переговорів ввечері 30 березня канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали до президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».

Про це повідомили в пресслужбі уряду Німеччини.

Наголошується, що сторони обговорили врегулювання конфлікту на сході України.

«Канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у «нормандському форматі» з реалізації Мінських домовленостей», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Донбасі повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує обговорити подальші дії щодо врегулювання ситуації з лідерами країн «нормандського формату».

Натомість у РФ заявили, що Путін не планує розмови із Зеленським.

Напередодні в Кремлі повідомили, що 30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі.

Раніше Кремль відреагував на загострення на Донбасі та знову звинуватив українських військових, які захищають свої землі від загарбника. Крім того повідомлялося, що Путін не планує розмови із Зеленським.

Нагадаємо, минулого тижня в результаті обстрілу в районі Шумів Донецької області загинули четверо українських бійців. Після цього Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але воно не відбулося.

У вівторок, 30 березня, Рада ухвалила Заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Верховна Рада України закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику Російської Федерації щодо України, продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на Російську Федерацію з метою припинення агресії, виведення іноземних військ і озброєння з території України, до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, вжити всіх можливих заходів задля розслідування випадків серйозних порушень міжнародного права в ході збройної агресії Російської Федерації проти України, в тому числі скоєння збройними формуваннями РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності.