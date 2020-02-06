«Уряд ДНР» очолив росіянин Пашков, який раніше працював віцегубернатором Іркутської області
В Донецьку вже відкрито працює справжній окупаційний уряд
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Еще немного про «гражданскую войну».
Был в ДНР «премьер-министр» Ананченко. А теперь тихо исчез. Просто без всяких объяснений пишут, что и.о. премьера уже Владимир Пашков. Ахаха, ну правильно, зачем холопам в «народной республике» что-то пояснять. Все равно все понимают, что нет на самом деле никакого «премьер-министра», а есть только смоляное чучелко. Сегодня одно, завтра другое. И не важно, как его зовут.
Впрочем, одна деталь все-таки важна. Владимир Пашков - гражданин России. Уроженец города Братска. До 2015 года он работал вице-губернатором Иркутской области.
Так что теперь в Донецке уже открыто работает настоящее оккупационное правительство.
Джерело: блог Дениса Казанського