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    Думки вголос

    «Уряд ДНР» очолив росіянин Пашков, який раніше працював віцегубернатором Іркутської області

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    «Уряд ДНР» очолив росіянин Пашков, який раніше працював віцегубернатором Іркутської області

    В Донецьку вже відкрито працює справжній окупаційний уряд

    Мовою оригіналу

    Еще немного про «гражданскую войну».

    Был в ДНР «премьер-министр» Ананченко. А теперь тихо исчез. Просто без всяких объяснений пишут, что и.о. премьера уже Владимир Пашков. Ахаха, ну правильно, зачем холопам в «народной республике» что-то пояснять. Все равно все понимают, что нет на самом деле никакого «премьер-министра», а есть только смоляное чучелко. Сегодня одно, завтра другое. И не важно, как его зовут.

    Впрочем, одна деталь все-таки важна. Владимир Пашков - гражданин России. Уроженец города Братска. До 2015 года он работал вице-губернатором Иркутской области.

    Так что теперь в Донецке уже открыто работает настоящее оккупационное правительство.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    бойовики на Донбасі Донбас ДНР Донеччина ОРДЛО
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