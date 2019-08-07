Мешканці Вишеньок на Волині запросили на День села відомого стриптизера



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Мешканки Вишеньок замовили на День села найпопулярнішого на Волині стриптизера Містера Тіко

За словами співорганізаторки свята, виступ танцюриста оплатили місцеві приватні підприємці

На святкування дня волинського села Вишеньки Рожищенського району місцеві мешканці, окрім традиційних розваг, замовили собі виступ стриптизера. Афішу свята в Facebook поширила жителька цього населеного пункту Антоніна Клімчук.

Відомо, що день села відбудеться у суботу, 10 серпня.

В оголошенні зазначено, що на мешканців села Вишеньки традиційне свято з бандуристками та вокальним гуртом «Яворина». Однак, центральною подією свята стане виступ відомого стриптизера о півночі.

За словами співорганізаторки свята Антоніни Клімчук, виступ танцюриста оплатили місцеві приватні підприємці.

«Якщо місто може собі дозволити, то чому село не може собі цього дозволити. Якщо люди забажали собі таке. Буде людина виступати о тій порі, коли не буде дітей. Рівень виступу буде скромніший, ніж якби це було у якихось нічних клубах. Як людина гарно затанцює, то чому сільські жінки, які важко працюють і не можуть ходити в ресторани чи клуби, не можуть побачити такий танок? У нас багато приватних підприємців, ми можемо дозволити собі це», - заявила вона виданню Захід.нет.

Стриптизер Містер Тіко (справжнє ім'я Олександр Огурцов) - відомий на Волині виконавець еротичних танців

Зазначимо, що за розцінками на сайті «Стриптиз на замовлення в Україні», послуги танцюриста Олександра Огурцова під псевдонімом Містер Тіко, коштують від 2 тис. грн за танок, а вартість шоу-програми коштує 5 тис. грн.



