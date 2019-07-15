В Одеському зоопарку відвідувачі виконували улюблені пісні на святі «Зоокараоке»



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«Зоокараоке» в Одеському зоопарку: пісенний конкурс, реп-батл, танці, ігри, захоплююча екскурсія з показовими годуваннями твари

3 липня 2019 року в Одеському зоопарку пройшло веселе свято для дітей та дорослих «Зоокараоке».

Гостей заходу чекало багато музики і танців. Найактивніші учасники свята виконали улюблені пісні на сцені зоопарку.

Крім цього, діти брали участь у реп-батлі, рухливих конкурсах та іграх. На завершення святкової програми всі охочі мали змогу спостерігати за показовими годуваннями тварин - бурих ведмедів і індійської слонихи Венді - під супровід цікавих розповідей екскурсовода про світ живої природи.

Свято було організоване за підтримки Дитячого фонду ім. Серафима Саровського.