Забіг у підгузках: у Вінниці влаштували перегони малюків



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Фоторепортаж з дитячого свята

1 серпня у Вінниці, на Майдані Незалежності пройшли змагання серед наймолодших вінничан – «Забіг у повзунках». Участь брали малюки від 8-ми місяців до 1 року і 3 місяців.

За звання стати найшвидшим повзуном змагалися понад 60 малюків. Долали відстань у 5 метрів на яскраво-синіх матах. За правилами, батьки не повинні були підштовхувати дітей, не переносити, лише зацікавлювати різними атрибутами. Малеча самостійно долала зазначену відстань.

Під час змагань рідні підбадьорювали маленьких учасників, заохочували всілякими іграшками, ключами, взуттям, гаджетами та їжею – персики, банани та фруктовими пюре. А коли відстань була подолана, чемпіонам вручали смаколики, за якими вони жваво повзли.

Батько 10-місячного Матвія каже, до забігу не готувалися.

«Побачили по інтернету рекламу забігу. Вирішили спробувати. Не готувалися. Взагалі, тільки нещодавно почали повзати. Для нас перемога не головне. Головна участь», – зауважує батько хлопчика.

Блакитноокий учасник Яків прийшов на змагання у свій день народження. Підтримати хлопчика у перегонах з батьками прийшли старші братик та дві сестрички. «Я займався з Яшею. Тренував його. Ставив перед ним м’ячик і він за ним повзав», – зізнається старший брат Павло.

Мати учасника-іменинника зауважує, вирішили взяти участь, бо помітили, Яків швидко повзає. «Коли побачила оголошення про перегони, одразу зрозуміла, що необхідно брати у ньому участь», - посміхається мати Олена Шпиганевич.

По закінченню змагань, всім учасникам вручили подарунки. А найшвидшим малюкам – підгузки та сертифікати. Хлопчики та дівчатка повзали окремо.

Трійка переможців серед хлопчиків: перше місце – Костор Артур 10 секунд і 55 мілісекунд, друге – Волинець Тимофій з часом 13 секунд і 17 мілісекунд, третє – Бузинькуватий Давид з часом 15 секунд і 50 мілісекунд

Трійка переможців серед дівчаток: перше місце – Швець Анастасія 17 секунд 78 мілісекунд. друге місце – Геращенко Зоряна з часом 28 секунд і 4 мілісекунд, третє місце Герус Софія з часом 28 секунд і 29 мілісекунд.

Джерело: vinnitsa.info