  1. Головна
  2. Одеса
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Свято в українському стилі пройшло в Одеському зоопарку

    • Розсилка
    Свято в українському стилі пройшло в Одеському зоопарку

    Забавні ігри та цікаві конкурси зібрали в Одеському зоопарку гостей на святі «Український дворик»

    Минулого тижня в Одеському зоопарку відбулося свято «Український дворик». Гостей зоопарку зустрічали аніматори, одягнені в українські костюми.

    Для учасників свята організатори підготували цікаві ігри, конкурси та традиційний веселий хоровод на Сільському дворику.

    Читайте також

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Свято в українському стилі пройшло в Одеському зоопарку
    Свято в українському стилі пройшло в Одеському зоопарку
    Свято в українському стилі пройшло в Одеському зоопарку
    Свято в українському стилі пройшло в Одеському зоопарку

    Також цього дня на території зоопарку була організована тематична фотозона для всіх охочих.

    Завершилася святкова програма показовим годуванням тварин і захоплюючими розповідями екскурсоводів про фауну України.

    Читайте також
    Одеса свята зоопарк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ