Свято в українському стилі пройшло в Одеському зоопарку



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Забавні ігри та цікаві конкурси зібрали в Одеському зоопарку гостей на святі «Український дворик»

Минулого тижня в Одеському зоопарку відбулося свято «Український дворик». Гостей зоопарку зустрічали аніматори, одягнені в українські костюми.

Для учасників свята організатори підготували цікаві ігри, конкурси та традиційний веселий хоровод на Сільському дворику.

Також цього дня на території зоопарку була організована тематична фотозона для всіх охочих.

Завершилася святкова програма показовим годуванням тварин і захоплюючими розповідями екскурсоводів про фауну України.