Суд конфіскував телефон у чоловіка, який назвав партію Зеленського бандою корупціонерів

« під час пандемії Covid-19 чинна влада нічого не зробила, крім відмивання грошей з антиковідного фонду ».

« під час пандемії Covid-19 чинна влада нічого не зробила, крім відмивання грошей з антиковідного фонду ».

Обвинувачений написав у соцмережі, що « під час пандемії Covid-19 чинна влада нічого не зробила, крім відмивання грошей з антиковідного фонду ».

Обвинувачений п’ять останніх років перебуває на обліку у лікаря-нарколога через алкогольну залежність

Лозівський міськрайонний суд Харківської області покарав чоловіка за розповсюдження матеріалів із публічними закликами до захоплення державної влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 30 серпня.

У середині грудня 2020 року обвинувачений з власного телефону Lenovo зайшов у соцмережу Facebook, де опублікував допис, в якому назвав партію «Слуга народу» бандою корупціонерів. Також звинуватив чинну владу в тому, що під час пандемії Covid-19 «вона нічого не зробила, крім відмивання грошей з антиковідного фонду. На його думку, «гроші були поділені між верхівкою (ймовірно, чоловік мав на увазі перших осіб держави)..., а решту «закатали в асфальт».

«Пора встановити свою справжню справедливу владу, яка приведе нашу державу до рівня сучасної європейської країни. Вставай, Україно, вставай український народе, вставайте побратими, і ми зможемо сформувати наше майбутнє і майбутнє наших дітей», – написав обвинувачений.

Експертиза Харківського національного наукового центру «Інституту судових експертиз імені Заслуженого професора М.С. Бокаріуса» від 1 березня 2021 року підтвердила, що допис чоловіка містить прямі публічні заклики до вчинення насильницьких дій, а саме: заклики розпочинати дії, що призведуть до зміни влади в Україні шляхом знищення представників української влади з метою встановлення іншої влади в країні.

У суді обвинувачений повністю визнав вину та щиро розкаявся. Окремо суд зазначив, що чоловік з 2016 року перебуває на обліку у лікаря-нарколога через алкогольну залежність.

У підсумку Феміда призначила обвинуваченому два роки в’язниці, які замінено на рік іспитового терміну. Окремо чоловік заплатить 6,8 тис. грн за проведену експертизу.

У дохід держави суд конфіскував мобільний телефон Lenovo, який належав обвинуваченому.

Як повідомляв «Главком», 26 липня Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав винним пенсіонера у розповсюдженні матеріалів із публічними закликами до захоплення державної влади та призначив один рік тюрми, який замінив на рік іспитового терміну.

Приморський районний суд Одеси 20 квітня визнав винним місцевого мешканця у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України через публічні заклики та призначив штраф 10,2 тис. грн без конфіскації майна.