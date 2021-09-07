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    Суд конфіскував телефон у чоловіка, який назвав партію Зеленського бандою корупціонерів

    •  glavcom.ua
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    Обвинувачений написав у соцмережі, що&nbsp;&laquo;під час пандемії Covid-19 чинна влада нічого не зробила, крім відмивання грошей з антиковідного фонду&raquo;.<b></b> - Суд конфіскував телефон у чоловіка, який назвав партію Зеленського бандою корупціонерів
    Обвинувачений написав у соцмережі, що «під час пандемії Covid-19 чинна влада нічого не зробила, крім відмивання грошей з антиковідного фонду».
    Фото: glavcom.ua

    Обвинувачений п’ять останніх років перебуває на обліку у лікаря-нарколога через алкогольну залежність

    Лозівський міськрайонний суд Харківської області покарав чоловіка за розповсюдження матеріалів із публічними закликами до захоплення державної влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 30 серпня.

    У середині грудня 2020 року обвинувачений з власного телефону Lenovo зайшов у соцмережу Facebook, де опублікував допис, в якому назвав партію «Слуга народу» бандою корупціонерів. Також звинуватив чинну владу в тому, що під час пандемії Covid-19 «вона нічого не зробила, крім відмивання грошей з антиковідного фонду. На його думку, «гроші були поділені між верхівкою (ймовірно, чоловік мав на увазі перших осіб держави)..., а решту «закатали в асфальт».

    «Пора встановити свою справжню справедливу владу, яка приведе нашу державу до рівня сучасної європейської країни. Вставай, Україно, вставай український народе, вставайте побратими, і ми зможемо сформувати наше майбутнє і майбутнє наших дітей», – написав обвинувачений.

    Експертиза Харківського національного наукового центру «Інституту судових експертиз імені Заслуженого професора М.С. Бокаріуса» від 1 березня 2021 року підтвердила, що допис чоловіка містить прямі публічні заклики до вчинення насильницьких дій, а саме: заклики розпочинати дії, що призведуть до зміни влади в Україні шляхом знищення представників української влади з метою встановлення іншої влади в країні.

    У суді обвинувачений повністю визнав вину та щиро розкаявся. Окремо суд зазначив, що чоловік з 2016 року перебуває на обліку у лікаря-нарколога через алкогольну залежність.

    У підсумку Феміда призначила обвинуваченому два роки в’язниці, які замінено на рік іспитового терміну. Окремо чоловік заплатить 6,8 тис. грн за проведену експертизу.

    У дохід держави суд конфіскував мобільний телефон Lenovo, який належав обвинуваченому.

    Як повідомляв «Главком», 26 липня Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав винним пенсіонера у розповсюдженні матеріалів із публічними закликами до захоплення державної влади та призначив один рік тюрми, який замінив на рік іспитового терміну.

    Приморський районний суд Одеси 20 квітня визнав винним місцевого мешканця у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України через публічні заклики та призначив штраф 10,2 тис. грн без конфіскації майна.

    Теги: держава Харківщина партія Слуга народу вирок
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    Суд конфіскував телефон у чоловіка, який назвав партію Зеленського бандою корупціонерів