У Раді склав присягу новий «слуга народу»

Антон Швачко прийшов до парламенту на місце «слуги» Дениса Монастирського, якого призначили міністром внутрішніх справ

Антон Швачко прийшов до парламенту на місце «слуги» Дениса Монастирського, якого призначили міністром внутрішніх справ

На момент парламентських виборів 2019 року Швачко не був працевлаштований

Новим депутатом Верховної Ради став Антон Швачко зі «Слуги народу». Він посів у парламенті місце Дениса Монастирського, якого в липні призначили міністром внутрішніх справ.

Парламент достроково припинив депутатські повноваження Монастирського, а 23 липня ЦВК визнала Швачка обраним народним депутатом як наступного кандидата у списку «Слуги народу» (№139).

Під час сьогоднішнього засідання він склав присягу на вірність народу України.

«Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників», - сказав новообраний нардеп з трибуни парламенту.

Як розповідав глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, Швачко є ІТ-менеджером та ІТ-спеціалістом.

Антон Швачко отримав диплом бакалавра на факультеті харчових технологій Сумського національного аграрного університету. У 2017 році здобув диплом магістра за спеціальністю «Маркетолог» на факультеті економіки і менеджменту, – казала речниця вишу Ксенія Блюмська-Данько.

Як зазначається на сайті ЦВК, під час балотування на виборах він був безробітним. За словами нардепа від Сум Михайла Ананченка, Швачко є головою секретаріату обласного осередку партії «Слуга народу».

Влітку 2019 року він брав участь у навчаннях народних депутатів у Трускавці.

Згідно з декларацією за 2018 рік, єдиним джерелом доходу Швачка були 48 тисяч гривень від відчуження рухомого майна. Також він вказав, що має готівкою 2,5 млн гривень, 27 тисяч доларів, 15 тисяч євро та 2,8 млн гривень – на банківських рахунках. Крім того, зазначають, що у 2018 році він придбав квартиру у Сумах вартістю 93 тисячі гривень (85,2 м кв.).

Також чоловік із таким самим ім'ям, прізвищем і по батькові є в реєстрах митників як людина, яка імпортувала авто у 2016 році до України з Чехії.

Як відомо, 16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС: що відомо про нового міністра.