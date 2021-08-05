Пенсіонер із Харкова, який закликав через соцмережі «сносить эту зеленую недовласть», поплатився вироком

У соцмережі обвинувачений обурювався, що чинна влада «розпродує олігархам українські чорноземи і забороняє святкувати День Перемоги»

У суді чоловік щиро розкаявся за скоєне

Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав винним пенсіонера у розповсюдженні матеріалів із публічними закликами до захоплення державної влади і призначив один рік тюрми, який замінив на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 26 липня.

За даними слідства, весною 2021 року в обвинуваченого виник злочинний намір щодо підготовки та розповсюдження матеріалів власного авторства із публічними закликами до захоплення державної влади.

Використовуючи соціальну мережу Facebook, чоловік оприлюднив таку публікацію (мовою оригіналу): «В нашей ситуации, когда страной управляют клоуны нужно срочно, не дожидаясь новых выборов, сносить эту зеленую недовласть. Нужно созывать народные советы и народные собрания, создавать ополчение и народные дружины по принципу «дом, улица, район»! Злобные карлики, просто так, без боя свои кормушки не отдадут! Революция, именно наша подлинная социалистическая народная революция, для восстановления справедливости, просто необходима! Пока мы ждём - они уже распродают западным и своим олигархам наши украинские черноземы. Запрещают наш Праздник Победы! Не будем ждать! Все вместе к нашей победе! Вместе мы – сила!».

Відповідно до висновку лінгвістичної судової (семантико-текстуальної) експертизи Харківського національного наукового центру «Інститут судових експертиз імені Заслуженого професора М.С. Бокаріуса» від 7 червня, вищезазначені матеріали висловлені у формі прямих публічних закликів до вчинення насильницьких дій, а саме: заклики до всіх негайно підніматися на активну боротьбу проти діючої української влади що призведе до її зміни. Отже, за допомогою цього запису обвинувачений здійснив розповсюдження матеріалів із публічними закликами до захоплення державної влади в Україні, вважає експерт.

У суді обвинувачений свою вину в скоєному визнав повністю, щиро розкаявся, просив врахувати його вік і значний трудовий стаж роботи.

Крім цього, суд стягує з обвинуваченого 6 тис. грн на користь держави у вигляді витрат на проведення експертизи.

Як повідомляв «Главком», на початку квітня кіберфахівці Служби безпеки України викрили міжрегіональну мережу агітаторів на проведенні інформаційних операцій проти нашої країни за завданням іноземної сторони.

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