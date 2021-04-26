«Да прибудет русский мир». Одесит одержав вирок за заклики «ВКонтакте»

Обвинувачений написав допис, в якому міститься заперечення приналежності Одеси до України

Приморський районний суд Одеси визнав винним місцевого мешканця у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України через публічні заклики (ч. 1 ст. 110 КК України) і призначив штраф 10,2 тис. грн без конфіскації майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 квітня.

Як з’ясувало слідство, протягом липня 2019 року до січня 2020-го чоловік розміщував у соціальній мережі «ВКонтакте», доступ до якої заблокований на підставі указу президента України від 28 квітня 2017 року, ряд публікацій, що містили заклики до зміни меж території та державного кордону України.

Зокрема, 5 липня 2019 року обвинувачений поширив зображення політичної карти України, на якому південно-східна частина території України зображена кольорами державного прапору Російської Федерації.

Через місяць, 19 серпня, він опублікував допис такого змісту: «Если тебе надоело хохляцкое быдло, если тебе близко понятие Отчизны, если тебе надоела безработица и высокие тарифы, антисоциальная политика и страх за своё будущее – ты не один! Нас много и вместе мы победим! Да прибудет русский мир! Давайте воссоединимся и свергнем действующую воровскую власть Украины! Одесса, Херсон, Николаев, Днепр, Донецк и Луганск – не Украина, это Новороссия! И в тот момент, когда воссоединяться земли русские, настанут наши светлые дни! Одесса, проснись! Хватит сидеть на диване и ждать завтра! Завтра может и не наступить!!! Пришло время выгонять бенднеровскую хунту!».

28 жовтня обвинувачений написав допис, в якому міститься заперечення приналежності Одеси до України та заклик до Одеси і усього Півдня України від`єднуватися.

15 січня 2020 року чоловік поширив у соцмережі заклик до проведення референдуму та возз`єднання з Росією: «Присоединение юго-востока к Российской Федерации – единственная возможность прекратить эту затяжную ужасную войну и хоть как-то наладить нормальную жизнь. Вопрос Референдума о присоединении юго-восточных территорий к России рано или поздно неминуем! Так зачем его затягивать? Зачем давать фашистам время для убиения и терзания истинно Русского народа?».

Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Згідно з неї, він зобов`язався беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення та компенсувати витрати на залучення експертів.

У підсумку суд призначив обвинуваченому більш м`яке покарання, ніж передбачено ч. 1 ст. 110 КК України (санкція статті передбачає позбавленням волі від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої), оскільки той уклав угоди про визнання винуватості, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину.