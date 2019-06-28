Мей дорікнула Путіну через дії Росії в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тереза Мей та Володимир Путін Фото: rbc.ua

Тереза Мей казала, що дії Росії в Україні викликають глибоку стурбованість і що для досягнення прогресу необхідно, щоб відбулися деескалація в конфлікті і звільнення 24 моряків

Прем'єрміністр Великої Британії Тереза Мей повідомила президенту РФ Володимиру Путіну на полях G20, що дії Росії в Україні викликають у британської сторони глибоке занепокоєння. Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті британського уряду.

«Вона (Мей, - ред.) сказала, що дії Росії в Україні викликають глибоку стурбованість і що для досягнення будь-якого прогресу необхідно, щоб відбулися деескалація в конфлікті і звільнення 24 українських військовослужбовців, чиї судна були насильно захоплені в Чорному морі», - йдеться в заяві.

Окрім того, повідомляється, що лідери обговорили отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері.

«Прем'єр-міністр заявила, що використання смертоносноїнервово-паралітичної речовини на вулицях Солсбері є частиною більш широкої моделі неприпустимої поведінки і є дійсно нікчемним актом, який привів до загибелі британського громадянина Дон Стерджесс», - йдеться в заяві.

Зазначається, що у Великій Британії «є неспростовні докази того, що Росія стояла за атакою - на основі ретельних розслідувань і співпраці з нашими союзниками».

Як повідомлялось, раніше в Осаці Путін зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом, з яким обговорив ситуацію в Україні, Ірані, Сирії та Венесуеліі. Крім того, Трамп попросив Путіна не втручатися у вибори.