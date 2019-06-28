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    Мей дорікнула Путіну через дії Росії в Україні

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    Тереза Мей та Володимир Путін - Мей дорікнула Путіну через дії Росії в Україні
    Тереза Мей та Володимир Путін
    Фото: rbc.ua

    Тереза Мей казала, що дії Росії в Україні викликають глибоку стурбованість і що для досягнення прогресу необхідно, щоб відбулися деескалація в конфлікті і звільнення 24 моряків

    Прем'єрміністр Великої Британії Тереза Мей повідомила президенту РФ Володимиру Путіну на полях G20, що дії Росії в Україні викликають у британської сторони глибоке занепокоєння. Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті британського уряду.

    «Вона (Мей, - ред.) сказала, що дії Росії в Україні викликають глибоку стурбованість і що для досягнення будь-якого прогресу необхідно, щоб відбулися деескалація в конфлікті і звільнення 24 українських військовослужбовців, чиї судна були насильно захоплені в Чорному морі», - йдеться в заяві.

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    Окрім того, повідомляється, що лідери обговорили отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері.

    «Прем'єр-міністр заявила, що використання смертоносноїнервово-паралітичної речовини на вулицях Солсбері є частиною більш широкої моделі неприпустимої поведінки і є дійсно нікчемним актом, який привів до загибелі британського громадянина Дон Стерджесс», - йдеться в заяві.

    Зазначається, що у Великій Британії «є неспростовні докази того, що Росія стояла за атакою - на основі ретельних розслідувань і співпраці з нашими союзниками».

    Як повідомлялось, раніше в Осаці Путін зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом, з яким обговорив ситуацію в Україні, Ірані, Сирії та Венесуеліі. Крім того, Трамп попросив Путіна не втручатися у вибори.

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