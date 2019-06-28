Трамп попросив Путіна не втручатися у вибори



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Дональд Трамп і Володимир Путін

Президент США підняв це питання після того, як журналісти запитали, чи робитиме він попередження з цього приводу: «Так, звичайно, буду», - відповів Трамп

На полях саміту Великої двадцятки в Осаці президент США Дональд Трамп закликав свого російського колегу Володимира Путіна не втручатися в американські вибори в 2020 році. Про це повідомляє CNN.

«Будь ласка, не втручайтесь у вибори», - сказав президент США.

Він підняв це питання після того, як журналісти запитали, чи робитиме він попередження з цього приводу: «Так, звичайно, буду», - відповів Трамп перш, ніж звернутися до Путіна.

Як повідомлялось, раніше сьогодні в ході саміту G20 в Осаці лідери США і РФ провели першу після завершення «російського розслідування» спецпрокурора Роберта Мюллера двосторонню зустріч. У ході бесіди президенти обговорили ситуацію в Україні, Сирії та Венесуелі, а також Іран. Вони також погодилися з тим, що «поліпшення відносин відповідає інтересам кожної країни та інтересам всього світу».

Перед цим президент США Дональд Трамп і канцлер ФРН Ангела Меркель обговорили проблематику підтримки економічних реформ в Україні, ситуацію навколо Ірану і низку інших питань міжнародної порядку денного.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у графіку президента Росії Володимира Путіна немає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті «Групи 20» (G20) в Японії.