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    Думки вголос

    Зеленський, критикуючи Клімкіна, посилає сигнал Путіну

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Зеленський, критикуючи Клімкіна, посилає сигнал Путіну

    Владімір Владіміровіч, наші тут напартачили, так ось не звертайте увагу, все лишається, як було

    Чому Зеленський публічно розкритикував український МЗС? Він міг би це зробити в кулуарах. Вставити Клімкіну, мовляв, ти мене не будеш слухатися? Та я тебе в порошок зітру. Але він вийшов на брифінг і публічно поскаржився народу, що Клімкін його не слухається. 

    Мова йшла про те, що наш МЗС без узгодження з Зеленським відповів на ноту МИД Московії з приводу рішення суду ООН, який зобов'язав Рашу звільнити українських моряків. Раша відмовляється звільнити їх. МЗС України наполягає на цьому. Нічого екстраординарного, такого, чого не було раніше, МЗС не заявив. Він діяв у напрацьованому раніше напрямку. 

    Публічний виступ Зеленського може свідчити про те, що в кулуарах відбувалися якісь домовленості на цю тему з Московією. МЗС, який діяв, за словами Клімкіна, у рамках своїх повноважень своєю нотою якимось чином зачепив ці гіпотетичні переговори.

    І Зеленський, критикуючи Клімкіна, посилає сигнал Путіну, мовляв, Владімір Владіміровіч, наші тут напартачили, так ось не звертайте увагу, все лишається, як було.

    Джерело: блог Юрія Луканова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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