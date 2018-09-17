Прем'єр-міністр Великобританії висунула ультиматум щодо Brexit



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Тереза Мей

Тереза Мей поставила депутатів перед вибором щодо угоди про вихід з ЄС

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей в інтерв'ю в програмі Panorama на телеканалі ВВС заявила, що у депутатів британського парламенту є вибір між запропонованою Мей угодою з ЄС, або ніякої угоди з Brexit.

«Я вважаю, що у нас буде вигідна угода після переговорів з ЄС», - заявила прем'єр-міністр.

Крім цього, вона не згодна з рішенням про кордон Ірландії від прихильників Brexit. Мей заявила, що якщо британський парламент не затвердить так званий «план Чекерс» (позицію на переговорах з ЄС, узгоджену в липні на засіданні уряду в заміській резиденції Чекерс), то альтернативою цьому стане відсутність угоди в принципі.

Видання відзначає, що план Мей щодо виходу з ЄС критикує не тільки екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон, але і члени консервативної партії. Крім того, в британському парламенті вимагали відставки Мей.

Раніше мер Лондона закликав до повторного референдуму за Brexit.