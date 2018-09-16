Мер Лондона закликав до повторного референдуму за Brexit
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Мер Лондона вважає, що жителі Британії повинні сказати остаточне слово по BrexitГолова столиці Британії Садік Хан закликав до проведення ще одного референдуму по Brexit. Про це написав у статті видання The Guardian.
З його слів, уряду не вдалося виконати своє завдання щодо укладення вигідної угоди з Євросоюзом, тому пора дати людям можливість висловитися.
Він нагадав, що виступав за те, щоб Великобританія залишалася у складі ЄС, але при цьому поважає результати голосування. Він вважає, що «хаотичний підхід до переговорів» може стати причиною серйозної шкоди не тільки для Лондона, але і для всієї Британії.
«Сумна правда полягає в тому, що Терезі Мей не вдалося узгодити позицію з Brexit зі своєю партією, не кажучи вже про угоду з Євросоюзом», - написав Садік Хан.
Також він висловив невдоволення рівнем політичних дискусій. Він вважає, що зараз Британія має два варіанти - вихід з «поганою угодою«, або вихід без угоди.
«Отже, після довгих роздумів, я вирішив, що люди мають сказати фінальне слово. Це означає голосування за будь-яку угоду з Євросоюзом, вихід без угоди або збереження у складі Євросоюзу», - заявив Хан.
Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії буде змушений розставляли пріоритети, якщо переговори із Брюсселем щодо виходу із ЄС не увінчаються угодою.