«Ми на межі цілковитого зникнення». Ерзянський лідер закликав міжнародну спільноту посилити тиск на РФ

Сиресь Боляєнь виступив на ХХ сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів

Інязор (лідер) ерзянського національного руху Сиресь Боляєнь під час ХХ сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію через її політику щодо національних республік. Виступ транслювався по телебаченню ООН (UN Web TV).

Боляєнь виступав за квотою України, його доповідь стала першою промовою на офіційному заході ООН, виголошеною ерзянською мовою. Секретаріат інязора забезпечував синхронний переклад з ерзянської на англійську.

«За останніх 30 років ерзя з мільйонної нації перетворились на невеличку етнічну групу, на межі цілковитого зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. В схожій ситуації опинились наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марі, чуваші, башкири і навіть татари. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу – переслідується поліцією як екстреміст чи піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний», – сказав під час виступу Боляєнь.

Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію.

«Ерзя можуть вижити в пандемію коронавірусу, але не можуть вижити в Російській Федерації. Лише міжнародний тиск на Москву здатен вберегти нас від останньої фази етноциду», – підкреслив лідер ерзя.

Боляєнь передав секретаріату Постійного форуму ООН з питань корінних народів заяву щодо порушення прав корінних народів у РФ.

У документі звертається увага ООН на політично вмотивоване судове переслідування Татарського громадського центру, громадської організації «Башкорт» та заборону її діяльності. Перераховуються численні судові процеси проти лідерів татарського, інгуського, калмицького, черкеського і бурятського національних рухів.

Окремо наголошується на відсутності прозорого і справедливого розслідування вбивства активіста черкеського молодіжного руху «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова у 2010-му, інгушського активіста Мусліма Хашагульгова у 2018 році, саамського активіста Євгенія Юшкова торік, замаху на засновника бурятського правозахисного руху «Эрхэ» Євгенія Хамаганова у 2015 році, викрадення інгушського активіста Рустама Льянова 2018-го, на застосуванні каральної психіатрії щодо башкирської активістки Рамілі Саїтовії та якутського діяча Олександра Габишева у 2020 році.

Ерзя – фіно-угорський народ, який мешкає в Поволжі, переважно в Республіці Мордовія, Нижегородській, Пензенській, Оренбурзькій та Самарській областях РФ. Загальна чисельність – близько пів мільйона осіб. З них в Республіці Мордовія близько 250 тис. осіб.