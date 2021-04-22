Російськи паспорти отримали пів мільйона жителів окупованого Донбасу – Денісова

За попередньою оцінкою уряду на непідконтрольних територіях Донбасу на даний момент проживають близько 1,6 млн осіб

Близько 500 тисяч жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей отримали російські паспорти. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«За нашими підрахунками, 500 тисяч людей в ОРДЛО вже отримали російські паспорти, це величезна кількість», – зазначила омбудсмен.

Вона також вважає блокування бойовиками руху через контрольні пункти виїзду-в’їзду формою тиску.

«Це тиск на громадян, які живуть на окупованих територіях, щоб вони оформляли російські паспорти і, відповідно, віддалялися від України. В ОРДЛО заборонили українську мову – ні навчання українською немає, ні якихось інформаційних джерел. Акти цивільного стану, які оформлені українською мовою, діятимуть лише до 2023 року. І ось людина не може отримати українську пенсію, а їй кажуть: ти можеш отримувати пенсію у нас, але ти повинна оформити російський паспорт. І це сприяє їх відриву все далі і далі від України. Вже є діти, які народилися після початку війни, пішли в перший клас, вони ніколи не вчилися і не будуть вчитися українською мовою», – наголосила Денісова.

Окремо Денісова поінформувала, що з півтора мільйона зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб (ВПО) близько мільйона фактично проживають на окупованій території і раз на місяць або на два приїжджають на підконтрольні українській владі території, щоб отримати виплати, в основному це пенсіонери.

Раніше в МВС РФ повідомляли, що торік майже 200 тисяч жителів ОРДЛО отримали російське громадянство у так званому спрощеному порядку.

Влітку 2020 року у РФ набув чинності федеральний закон про спрощене отримання російського громадянства іноземцям, зокрема українцям, та людям без громадянства.

За новими правилами, людина не повинна відмовлятися від колишнього громадянства і може претендувати на новий статус, проживши в країні менше, ніж було потрібно раніше.

Згідно з цим законом українці та білоруси, які вільно говорять російською, можуть бути визнані «носіями російської мови» при подачі заяви.

За попередньою оцінкою уряду на непідконтрольних територіях Донбасу на даний момент проживають близько 1,6 млн осіб.