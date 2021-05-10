  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Коронавірус в Україні: за добу виявлено менше трьох тисяч нових випадків

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Протягом минулої доби захворіли 159 дітей та 31 медпрацівник - Коронавірус в Україні: за добу виявлено менше трьох тисяч нових випадків
    Протягом минулої доби захворіли 159 дітей та 31 медпрацівник
    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу зафіксовано 119 летальних випадків від Covid-19

    Cтаном на 10 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 817 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Зокрема, захворіли 159 дітей та 31 медпрацівник.

    Також за минулу добу

    • госпіталізовано – 1 414 осіб;

    • летальних випадків – 119;

    • одужало – 9 002 особи;

    • здійснено тестувань за добу – 21 883 (зокрема методом ПЛР – 13 158, методом ІФА – 2 250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 475).

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.

    За весь час пандемії в Україні

    • захворіло – 2 122 327 осіб;

    • одужало – 1 768 753 особи;

    • летальних випадків – 46 512;

    • проведено ПЛР-тестувань – 9 668 937.

    Нагадаємо, що станом на 9 травня 2021 року в Україні було зафіксовано 5372 нових випадків коронавірусної хвороби.

    Станом на 8 травня було зафіксовано 8710 нових випадків Covid-19.
    Теги: Максим Степанов хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies