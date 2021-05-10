Коронавірус в Україні: за добу виявлено менше трьох тисяч нових випадків

За минулу добу зафіксовано 119 летальних випадків від Covid-19

Cтаном на 10 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 817 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 159 дітей та 31 медпрацівник.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 414 осіб;

летальних випадків – 119;

одужало – 9 002 особи;

здійснено тестувань за добу – 21 883 (зокрема методом ПЛР – 13 158, методом ІФА – 2 250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 475).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 122 327 осіб;

одужало – 1 768 753 особи;

летальних випадків – 46 512;

проведено ПЛР-тестувань – 9 668 937.

Нагадаємо, що станом на 9 травня 2021 року в Україні було зафіксовано 5372 нових випадків коронавірусної хвороби.