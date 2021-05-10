Вакцинація в Україні: за добу не зроблено жодного щеплення від ковіду в Києві та 11 областях
Всього 9 травня в Україні щеплено проти Covid-19 трохи більше тисячі людей
За добу 9 травня 2021 року в Україні щеплено проти Covid-19 1 004 людини. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
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м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;
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Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;
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Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;
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Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;
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Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;
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Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;
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Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;
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Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;
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Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;
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Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;
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Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;
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Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;
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Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;
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Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;
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Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;
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Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;
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Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;
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Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;
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Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;
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Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;
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Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;
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Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;
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Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;
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Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;
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Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 15 мобільними бригадами з імунізації та 25 пунктами щеплення.
Станом на 9 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 529 431 людина.
Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 863 645 людей, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Нагадаємо, станом на 10 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 817 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.Протягом доби 8 травня в Україні було провакциновано 4 843 людини.