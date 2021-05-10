Вакцинація в Україні: за добу не зроблено жодного щеплення від ковіду в Києві та 11 областях

Всього від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 863 645 людей

Всього 9 травня в Україні щеплено проти Covid-19 трохи більше тисячі людей

За добу 9 травня 2021 року в Україні щеплено проти Covid-19 1 004 людини. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;

Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;

Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;

Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;

Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;

Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;

Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;

Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;

Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;

Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;

Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;

Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;

Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;

Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;

Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;

Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;

Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;

Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;

Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;

Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;

Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;

Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;

Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 15 мобільними бригадами з імунізації та 25 пунктами щеплення.

Станом на 9 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 529 431 людина.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 863 645 людей, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Нагадаємо, станом на 10 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 817 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.