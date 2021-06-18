Милованов розповів про свої стосунки з головою «Укроборонпрому»

Милованов запевнив, що має конструктивну співпрацю з Гусєвим

В інтерв’ю «Главкому» глава Київської школи економіки Милованов розповів про стосунки з очільником «Укроборонпрому» Юрієм Гусєвим та іншими відомими особами.

«Зазвичай маю предметні зустрічі з якихось питань: чи структура трансформації, чи забезпечення роботи наглядової ради, чи якийсь концептуальний підхід до того, що робити з якимись промисловими ланцюжками, чи міжнародна торгівля зброєю. Такі досить конкретні зустрічі відбуваються по кілька хвилин, інколи чатом, дзвінками, це постійно відбувається», – зазначив Тимофій Милованов.

За словами очільника Київської школи економіки, у нього є свої чіткі функції – це аудит, це нагляд над трансформацією, це організація роботи самої ради, за які я відповідаю. «Гусєва я знаю дуже давно. Він ще за часів Порошенка, здається, реформи робив в Міноборони. Я з ним познайомився десь в 2014-2015 роках, він мене познайомив, наприклад, з Джорджем Кентом, який тоді був другою людиною в посольстві США в Україні, а зараз у нього достатньо висока позиція в Держдепі», – розповів він.

Радник глави Офісу президента додав, що з Гусєвим має дружні стосунки. «Пам’ятаю, ми тоді обговорювали, чи Зеленський вирішив іти в президенти, чи, можливо, Вакарчук піде... Ми товаришуємо, я б навіть сказав, що десь наближаємося потроху до дружніх стосунків. Він з симпатією ставиться до мене, я – до нього, з якихось економічних питань у нас була співпраця з мого боку як радника по економічних питаннях в Офісі президента, міністра, коли він був губернатором Херсонщини. Він завжди мене запрошував знайти час приїхати в Херсон, але в мене досі його нема», – резюмував пан Тимофій.

Додамо, що радник глави Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов очолив конкурсну комісію з відбору керівника Бюро економічної безпеки.