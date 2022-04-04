Війна в Україні. Уряд озвучив найбільші виклики для фермерів

Держава рекомендує аграріям та фермерам сіяти насамперед ті культури, тонна яких коштує дорожче, а з гектара – менший за розмірами збір урожаю

В Україні певний дефіцит пального, визнав профільний міністр

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський озвучив найбільші виклики, які нині вимушені долати учасники аграрного сектору в умовах війни. Про це високопосадовець сказав в ефірі марафону UAразом, передає урядовий портал.

Він зазначив, що через бойові дії неможливо провести посівну на площі 3,5 млн га с/г земель. Відповідно, скорочуються й обсяги майбутніх виручених коштів.

Тому держава рекомендує аграріям та фермерам сіяти насамперед ті культури, тонна яких коштує дорожче, а з гектара – менший за розмірами збір урожаю, щоб спростити логістику з вивезення урожаю за рахунок меншого об’єму. Це, зокрема, стосується соняшника, ріпака та сої.

Сольський також запевнив, що аграрії призвичаїлися до важких умов і знаходять варіанти зберігання, транспортування необхідних ресурсів та забезпечують інші важливі речі, щоб посівна відбувалася.

Що стосується забезпечення пальним, міністр зауважив, що наразі є певний прогнозований дефіцит, але зараз фермери мають можливість брати необхідне пальне для посівної.

«Зрозуміло, що посівна тільки розпочинається, і обсяг пального треба збільшувати, але в ринковій економіці з таким ініціативним свідомим народом, як наш, особливо з фермерами, рішення буде знайдено», – запевнив очільник профільного міністерства.

Найбільшим викликом, як зазначив міністр, залишається питання вивезення зерна з країни.

«Суттєве обмеження експортних логістичних можливостей напряму впливає на те, скільки фермери й аграрії можуть продати зерна – відповідно, скільки отримати грошей, які необхідні для зарплат, посівної, виплати орендарям тощо. Це найскладніша річ», – зауважив Сольський.

Крім того, пріоритетними завданнями Мінагрополітики є: налагодити логістику, дати можливість фермерам далі працювати та отримувати прибутки, втримати бізнес, виплатити оренду плату селянам і забезпечити зайнятість працівників.



