Міжнародні журналісти побачили тіла закатованих українців на Київщині (відео)

Звірства окупантів покажуть на увесь світ

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що організував для міжнародних журналістів виїзд до села Мотижин Бучанського району, щоб показати злочини рашистів.

«На відео – родина Ольги Сухенко, старости Мотижинської сільради. Паскуди вбили її, її сина та чоловіка, після тортур. Нема і не буде їм прощення!

Ми знайдемо хто це зробив і помститися!», – заявив радник міністра.

За його словами, російським загарбникам не уникнути відповідальності. Також, вони не зможуть приховати правду, адже увесь світ знатиме про їх злочини.

Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

Міністерство оборони закликає мешканців Київської області поки не повертатися додому, оскільки йде зачистка і розмінування.