Вагнерівці уже прибули до Донецька, – Bellingcat

У Донецьку були помічені бойовики-«вагнерівці». Про це написав у Twitter журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв.

За словами Грозєва, він отримав інформацію від тих, хто перебуває зараз у окупованому Росією Донецьку. Зокрема, фото оприлюднив неназваний представник Bellingcat, пов’язаний із Головним управлінням розвідки Росії.

Фотографія із бойовиком ПВК «Вагнер» була зроблена біля готелю Park Inn, де раніше проживали представники місії ОБСЄ.

Грозєв також зазначив, що, за іронією долі, багато найманців-«вагнерівці» (які прибули на територію України «боротися із українським нацизмом» – ред.), є справжніми нацистами.

Wagner mercenaries spotted in Donetsk. Photo, released by a GRU-linked blogger, made in front of Park Inn hotel where @OSCE was housed until recently (thus photo = now). Many of the Wagnerites are true Nazies, as some of them have told me. The irony. pic.twitter.com/zeCthglAov