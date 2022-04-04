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    Вагнерівці уже прибули до Донецька, – Bellingcat

    Бойовиків-&laquo;вагнерівців&raquo; помітили у Донецьку біля готелю, де раніше жили працівники ОБСЄ - Вагнерівці уже прибули до Донецька, – Bellingcat

    Бойовиків-«вагнерівців» помітили у Донецьку біля готелю, де раніше жили працівники ОБСЄ

    фото: Twitter Грозєва

    Найманці з приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» розташувалися в районі готелю, де раніше жили представники ОБСЄ

    У Донецьку були помічені бойовики-«вагнерівці». Про це написав у Twitter журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв.

    За словами Грозєва, він отримав інформацію від тих, хто перебуває зараз у окупованому Росією Донецьку. Зокрема, фото оприлюднив неназваний представник Bellingcat, пов’язаний із Головним управлінням розвідки Росії.

    Фотографія із бойовиком ПВК «Вагнер» була зроблена біля готелю Park Inn, де раніше проживали представники місії ОБСЄ.

    Грозєв також зазначив, що, за іронією долі, багато найманців-«вагнерівці» (які прибули на територію України «боротися із українським нацизмом» – ред.), є справжніми нацистами.

    Нагадаємо, що перші докази присутності «вагнерівців» на території України, зокрема, загибелі представників цієї приватної військової компанії на фронтах російсько-української війни, з’явилися ще на початку березня.

    Пізніше, 12 березня, в районі Новоукраїнки співробітники Служби безпеки України взяли в полон бойовика приватної військової компанії «Вагнер».

    31 березня британська розвідка заявила, що, згідно із наявною у неї інформації, найманців цієї ПВК на Донбасі уже близько тисячі.

    А 1 квітня стало відомо, що Збройні сили України знищили логістичну базу «вагнерівців» на Донбасі.

    Теги: росія окупанти війна ОРДЛО Донецьк Україна окупація ПВК Вагнера #stoprussia
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    Вагнерівці уже прибули до Донецька, – Bellingcat