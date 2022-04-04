Венедіктова назвала місто Київщини, яке найбільше постраждало від дій окупантів

Венедіктова: «Найгірша ситуація щодо жертв – в Бородянці»

Найгірша ситуація щодо масових убивст, вчинених російськими військовими в Київській області – у Бородянці. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у спільному телемарафоні 4 квітня.

За її словами, кількість воєнних злочинів росіянами – є надзвичайно велика. Вони виходять за межі кваліфікацій. Також Венедіктова додала, що про злочини, скоєні в Бородянці, скоро будуть говорити у всьому світі.

«На сьогодні така кількість воєнних злочинів, що вони виходять за межі кваліфікацій. Це вже злочини про людяності, які вчиняються систематично росіянами. Наразі ми можемо предметно говорити про Київську область, оскільки вчора (3 квітня - ред.) отримали доступ до неї. Відповідно, ми можемо відпрацьовувати Ірпінь, Бучу, Ворзель. Насправді, найгірша ситуація щодо жертв – в Бородянці. Думаю, ми будемо ще окремо говорити про Бородянку, там є про що говорити», – сказала Венедіктова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.