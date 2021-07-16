Мінцифри співпрацюватиме з Amazon. Що передбачає меморандум

Сторони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо прискорення цифрової трансформації та впроваджень інновацій в Україні

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та директор з цифрових трансформацій у державному секторі Amazon Web Services Ліам Максвелл підписали меморандум про взаєморозуміння щодо прискорення цифрової трансформації та впроваджень інновацій в Україні.

Як повідомляє пресслужба Мінцифри, меморандум передбачає співпрацю з Amazon Web Services з таких напрямків:

розвиток навичок роботи з хмарними технологіями з метою впровадження програм навчання і сертифікації, що базується на хмарних рішеннях.

У межах програми українські навчальні заклади зможуть приєднатися до AWS Academy, що надає студентам, викладачам та навчальним закладам ресурси для прискорення навчання хмарних технологій. Програма передбачає безкоштовні сервіси, які доступні необмеженій кількості студентів і викладачів;

підтримку у впровадженні стратегії Міністерства з розвитку ІТ-інфраструктури та поширенні хмарних технологій. Зокрема, за рахунок розвитку малого середнього бізнесу та стартапів, які використовують хмарні рішення.

Програми, як AWS Activate, пропонують безкоштовні інструменти для розвитку бізнесу, надають ресурси на використання хмарних сервісів AWS, навчальні програми та консультації експертів. Вони вже допомогли українським стартапам, наприклад, Preply, де з моменту запуску провели понад 10 мільйонів уроків для студентів;

співпрацю з питань модернізації ІТ-систем та політики Міністерства у сфері хмарних технологій.

«Розвиток хмарних технологій в Україні – пріоритет для державних органів влади. Це дозволить знизити ризики корупції на закупівлях обладнання, суттєво зменшити витрати з бюджету та пришвидшити впровадження інновацій у державі», – сказав Федоров.

Нагадаємо, компанія Amazon зареєструвала юрособу в Україні. Мова йде про підрозділ Amazon Web Service (AWS), який відповідає за хмарні послуги.

Нагадаємо, Джефф Безос пішов з посади головного виконавчого директора найбільшого у світі інтернет-ритейлера Amazon.com Inc. 5 липня, у день народження компанії.

Amazon, що продає товари і послуги через інтернет, заснована Безосом у США в 1994 році. Першими товарами сервісу були книги і музичні платівки. Пізніше почалася торгівля електротехнікою. Успіх принесла і можливість платного скачування фільмів, для подальшого перегляду без підключення до Інтернет. Зараз компанія не тільки продає, але виробляє товари: побутову техніку, книги, фільми і програми.

Як повідомлялося раніше статки засновника Amazon Джеффа Безоса перевищили $180 мільярдів. Це максимальна оцінка активів, яку коли-небудь фіксувало видання Forbes.