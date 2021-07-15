В Україні запровадять режим paperless. Верховна Рада схвалила закон
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5495, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг
Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №5495 про особливості надання електронних публічних послуг, так званий paperless.
Згідно закону, якщо для отримання послуги від громадянина вимагають документи або інформацію, яка міститься в національних електронних інформаційних ресурсах, то такі документи можна не подавати. У такому випадку надавач послуги, який представляє державу, самостійно отримує таку інформацію.
Окрім того, законопроєкт вперше впроваджує поняття «електронна публічна послуга». Остання прирівнюється до паперових послуг. Також встановлюються чіткі правила надання е-послуг.
Також електронні послуги зможуть надаватись автоматично, без втручання чиновника. Зазначається, що можна буде отримати кілька послуг за однією заявою.
Перший крок до запровадження режиму paperless Рада зробила у червні.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.
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